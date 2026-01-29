"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü baston ustası Birol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mesleğini sürdüren ve 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen baston ustası Cumali Birol, Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.