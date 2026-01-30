Habertürk
        Adilcevaz'da ihtiyaç sahiplerine patates dağıtıldı

        Adilcevaz'da ihtiyaç sahiplerine patates dağıtıldı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aydınlar beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:36
        Adilcevaz'da ihtiyaç sahiplerine patates dağıtıldı
        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aydınlar beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıtıldı.

        Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların sürdüğünü söyledi.


        Ailelere ücretsiz patates dağıtıldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:


        "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına katkı sunmak en önemli görevlerimizden biridir. İnşallah imkanlar ölçüsünde bu tür desteklerimizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

