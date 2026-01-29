Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi.

        29.01.2026 - 12:51
        Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi
        Kentte etkili olan kar nedeniyle 1945 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nün çevresi ile 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı karla kaplandı.

        Beyaza bürünen gölün çevresi ve Süphan Dağı, güzel görüntüler oluşturdu.

        İhtişamıyla dikkati çeken Süphan Dağı eteklerideki göl, dronle görüntülendi.

