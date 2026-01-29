Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi. Kentte etkili olan kar nedeniyle 1945 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nün çevresi ile 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı karla kaplandı. Beyaza bürünen gölün çevresi ve Süphan Dağı, güzel görüntüler oluşturdu. İhtişamıyla dikkati çeken Süphan Dağı eteklerideki göl, dronle görüntülendi.

