        Haberleri

        Süphan Dağı eteğindeki karla kaplı köylerde kış şartları yaşamı zorlaştırıyor

        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tek katlı evlerin, ahırların, hayvanların kışlık yeminin karla kaplandığı Süphan Dağı eteğindeki köylerde yaşayanlar, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:20
        Süphan Dağı eteğindeki karla kaplı köylerde kış şartları yaşamı zorlaştırıyor
        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tek katlı evlerin, ahırların, hayvanların kışlık yeminin karla kaplandığı Süphan Dağı eteğindeki köylerde yaşayanlar, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan'ın eteğindeki yüksek rakımlı köylerde kış mevsiminin çetin geçmesi özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaşamını zorlaştırıyor.

        Kentte etkili olan yağışların ardından adeta karla kaplanan Harmantepe köyü sakinleri, evlerinin, ahırlarının, ot ve samanların üzerinde ve etrafında biriken karları küreklerle temizliyor.

        Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği köyde olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanların bakımını da aksatmayan besiciler, yazın istifledikleri saman ve ot balyalarını kara bata çıka hayvanları yemledikleri alana taşıyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan köyde kendi imkanlarıyla açtıkları ara yollarla ulaşımı sağlayan köylüler, havanın güzel olduğu günlerde ezdikleri kar örtüsünün üzerine hayvanlarını besliyor.

        Tüm zorluklara rağmen karla kaplanan köyde günlük yaşamlarını sürdüren köy sakinleri, yağışın fazla olmasından dolay verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyor.

        Köy muhtarı Abdulselam Demir, AA muhabirine, bu yıl köyde kış şartlarının çok zorlu geçtiğini söyledi.

        Köyün rakımının yüksek olduğunu belirten Demir, "O nedenle bu sene kar çok yağdı ve kış çetin geçiyor. 20 yıl öncesinin kar yağışı geri döndü. Kış şartlarında yaşamımız zorlukla geçiyor. Kar kalınlığı da fazla. Bu yüzden çok zahmet çekiyoruz. Köyümüz resmen kar altında kalmış durumda." dedi.

        - "Karla mücadele etmek zorundayız"

        Köy sakinlerinden Yaşar Balcı ise yaşadıkları köyde rakımın yüksek olması nedeniyle kışın uzun sürdüğünü ifade etti.

        Yaklaşık 20 yıldır köylerine bu kadar kar yağmadığını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

        "Kar az yağdığında suyumuz kesiliyordu, tarımdan verim alamıyorduk. Bu yıl karın fazla yağmasından memnunuz. 3 metrenin üzerinde kar yağdı. 80'li-90'lı yıllarda yağan kar bu yıl yağdı. Köyümüzün güneyinde Van Gölü, kuzeyinde ise Süphan Dağı bulunuyor. Bu nedenle kış çetin geçiyor, zorlanıyoruz. Bazen evden çıkamıyoruz ve tünel açarak ahırlara gidiyoruz. Karla mücadele etmek zorundayız. Dışarıda üzerini brandalarla kapattığımız hayvanların yemi karla kaplanıyor. Karı temizledikten sonra brandayla taşıdığımız otları hayvanları yemlediğimiz alana getirerek karın üzerine dağıtıyoruz ve beslenmelerini sağlıyoruz."

        Besici Servet Demir de sabah uyandıklarında yağan karı evin çevresinden temizlediklerini anlatarak, "Hayvanların yemini getirmek için brandanın üstündeki, yollarımızdaki ve ağılın önünde biriken karları temizliyoruz. Kara bata çıka brandalarla çekerek getirdiğimiz otları hayvanlarımıza veriyoruz. Çok zorlanıyoruz." diye konuştu.

        Köyde ailesiyle hayvancılık yapan iletişim fakültesi mezunu Aydın Demir de çocukluğundan bu yana ilk kez bu kadar kar gördüğünü söyledi.

        Demir, "Bu yıl çok fazla kar yağdı. Dışarı çıkamıyorduk. Köylerde kış çok zor geçiyor. Özellikle bu yıl çok zor geçti. Kar çatılarımıza kadar ulaştı. Pencerelerimiz neredeyse kapanacak. Rusya Kamçatka'nın aynısını burada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

