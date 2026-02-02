Habertürk
        Bitlis'te köy yollarına düşen kaya parçaları ve toprak yığını temizlendi

        Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde Ballı ve Kovanlı köyü grup yollarına düşen kaya parçaları ve toprak yığını temizlendi.

        Giriş: 02.02.2026 - 22:36 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:36
        Bitlis'te köy yollarına düşen kaya parçaları ve toprak yığını temizlendi
        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yağış nedeniyle Mutki ve Hizan'daki bazı köy yollarında heyelan meydana geldi, bazı yollara da kaya parçaları düştü.

        Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için iki ilçede 6 noktada meydana gelen heyelanları ve düşen kayaları temizlemek için çalışma başlattı.

        İş makineleriyle yapılan çalışmayla Kovanlı ve Ballı köyü grup yollarındaki toprak yığını ve kaya parçaları temizlendi.

        Ulaşım güvenliğini tehdit eden güzergahlarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler sahadaki kontrollerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

