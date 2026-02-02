Habertürk
        Tatvan'da uyku laboratuvarı hizmete alındı

        Tatvan Devlet Hastanesinde uyku laboratuvarı açıldı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:35 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:35
        Tatvan'da uyku laboratuvarı hizmete alındı
        Tatvan Devlet Hastanesinde uyku laboratuvarı açıldı.

        Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve uyku bozuklukları şikayeti olan hastaların tanı ve tedavisi yapılıyor.


        Nöroloji Uzmanı Dr. Çağla Tomris, uyku hastalıklarının multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.


        Uyku laboratuvarının uyku sırasında solunum, kalp atışı, hareket ve beyin aktivitesi gibi fizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak izlendiği bir olduğunu anlatan Tomris, şu bilgileri verdi:


        "Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisini yapıyoruz. Amacımız, uyku kalitesini objektif verilerle değerlendirmek ve tedavisini planlamaktır. Uyku apnesi olan, horlaması bulunan ve uykuda sorun yaşayan hastalar buraya başvuruda bulunabilirler. Hastalarımızı burada en az iki saatlik takibe alıyoruz. Uyku apnesi başta olmak üzere bir çok uyku bozukluğu, kalp ve damar hastalıkları ile nörolojik sorunlarla yakından ilişkilidir. Laboratuvarımızda gerçekleştirilecek polisomnografi (uyku testi) tetkikleriyle hastalarımızın uyku süreçleri ayrıntılı biçimde değerlendirilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda kişiye özel tedavi planlaması yapılacaktır."

