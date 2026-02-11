Canlı
        Bitlis Haberleri

        Bitlisli öğrencinin kar altında İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntü duygulandırdı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde okulun bahçesinde kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencinin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:15
        
        


        Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Batuhan Bakır, 9 Şubat'ta geç kaldığı için İstiklal Marşı'na yetişemedi.

        Kar nedeniyle İstiklal Marşı'nın okulun koridorunda okutulduğunu duyan Bakır, kar ve soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde tek başına milli marşa eşlik etti.

        Bakır'ın cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada hem ilgi gördü hem de izleyenleri duygulandırdı.

        Okul Müdürü Zehra Tonga, örnek davranışından dolayı Bakır'ı tebrik ederek, ona hediye verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

