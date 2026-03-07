Adilcevaz'da ramazan etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlahi sanatçıları Abdurrahman Önül ve Recep Arslan, programda ilahiler seslendirdi, seyirciler de eşlik etti.





Çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte geleneksel orta oyunu sahnelendi, semazen gösterisi düzenlendi.



Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşamak için programlar düzenlediklerini belirten Akbaba, katılımcılara teşekkür etti.



Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı katıldı.

