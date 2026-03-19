        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Nevruz Bayramı kutlandı

        Bitlis'te 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi Nevruz Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Nevruz'un sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda doğanın, insanlığın, kardeşliğin ve bir sürü güzelliğin yeniden doğuşunun adı olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere asırlardır bu topraklarda farklı kültürleri ortak bir sevinçte buluşturan Nevruz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama ve farklılıklardan güzellikler çıkarma iradesinin adı olmuştur. Ateş yakma ve demir dövme ritüelleri de Nevruz'un köklü gelenekleri arasındadır. Ateş arınmayı, kötülüklerden uzaklaşmayı simgelerken, demirin dövülmesi ise emeği, gücü ve yeni başlangıçları temsil etmektedir. Bu anlamlı günün ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir başlangıç, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

        Karakaya, daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde nevruz ateşini yaktı.

        Vali Karakaya, kurum amirleri ve öğrenciler, ateşin üzerinden atladı, halaylar çekerek nevruzu kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

