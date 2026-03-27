Bitlis'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi. İl genelinde 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

