Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bitlis ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 1321 kullanımlık sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

