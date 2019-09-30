Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış Öğrenciler yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulunca tarafından yürütülen “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılıyor.

Alpaslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Proje kapsamında okulun bahçesinde oluşturulan alanda öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle toprağı kazarak kendi elleriyle diktikleri sebze fidelerinin yaz boyunca bakımını üstlendi. Öğrenciler, bahçede yetiştirdikleri sebzeleri de toplayarak ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerle beraber tabiat atölyesi kapsamında bahçe kuran Matematik Öğretmeni Hüsniye Duran, “Geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Güçlü Okulum Güçlü Ülkem’ projesindeki etkinliklerden bir tanesi de tabiat atölyesi kapsamında bahçe mahsulleri yetiştirmekti. Bu etkinliğe geçen yıl başladık. Çocuklarla birlikte bahçeyi kazdık, sulamalarını birlikte yaptık, fidanları diktik ve yaz dönemiyle birlikte mahsullerimizi aldık. Çocuklarımızla birlikte bu mahsullerimizi ihtiyacı olan ailelere ve mahallemizde bulunan Suriyeli ailelerle paylaşıyoruz. Bu etkinlikten ötürü çocuklar çok mutlu. Bir şeyler yetiştirmekten, ürün ortaya koymaktan çok mutlular, ben de çok mutluyum. Müdürüme, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zeynep İlhan adlı öğrenci de, “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında okul bahçesinde domates ve biber yetiştirdiklerini belirterek, “Bu bahçemizi daha da büyütmek istiyoruz. Bu projeye geçen yıl başladık. Bahçemizden topladığımız domates ve biberleri ihtiyacı olanlara, Suriyeli ailelere dağıtıyoruz” diye konuştu.

Berat Kaçmaz isimli öğrenci ise bahçede yetiştirdikleri sebzeleri kendi yararlarına kullanmak yerine ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyledi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da oluşturdukları bahçede sebze yetiştiren öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarını inceledi. Yaptıkları güzel projeden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Erat, öğrencilere sera kurma sözü verdi.

BİTLİS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:39

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