Tatvan´da metamfetamin ele geçirildi

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Ceren KURTYE/ TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operayonda, evde yapılan aramalarda 126, 95 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-02-28 11:11:35



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