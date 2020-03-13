(Görüntülü) Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

DHA

(Görüntülü) Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

TÜRKİYE'nin en çetin kışın yaşandığı şehirlerden Bitlis'te, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından merkeze bağlı köylerde meyve ağaçlarında budama çalışmalarına başlandı.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, yapılan budama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekipler tarafından budama işlemi yapılırken, diğer taraftan da çiftçilere ağaç ve fidan bakımı konusunda eğitim veriliyor. Merkeze bağlı Narlıdere köyündeki nar bahçelerinde budama çalışması yaptıklarını anlatan İl Müdürü Çelik, verimin artırılması ve doğru budamanın yapılması için mücadele ettiklerini belirtti. 
Bitlis'te yoğun bir kış mevsimini yaşadıklarını, mart ayı itibariyle özel iklim bölgesi, geçit bölgesi mikro klima alanına sahip köylerde bahar mevsiminin başladığını belirten Rıfat Çelik, kadın, erkek bütün çiftçilerin bahçelerde ve tarlalarda çalışma başlattıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Köylerimizin tamamını geziyoruz. Mühendis arkadaşlarımız çiftçilerimize tarlada eşlik etmektedir. Tespit ettiğimiz eksiklikleri sahada giderme çabasındayız. Bu kapsamda şu an Narlıdere köyümüzde bulunan 40-45 dönümlük bir kapama zivzik nar bahçesindeyiz. Siirt Üniversitesi Ziraat Mühendisliğiyle temasa geçtik. Sağ olsun bize doktor öğretim üyesi bir hocamızı gönderdiler. Nar konusunda uzman olan hocamız burada hem personelimize hem de çiftçimize hastalıklarla mücadele, verimin artırılması noktasında eğitim veriyor. Teknik bilgileri aktarıyor" diye konuştu.
'NAR GEN BAHÇESİ KURULACAK'
Nar yetiştiriciliğinin kent ekonomisine yıllık 10 milyon TL katkı sunduğunu da hatırlatan Çelik, şunları söyledi:
"İlimizde nar yetiştiriciliği genel olarak Bitlis deresindeki grup köylerimizde ve Hizan ilçemizde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak bin dekarlık kapama alanda nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortalama yıllık rekoltemiz 2 bin 500 ton civarındadır. İlimize katma değer anlamındaki katkısı yaklaşık 10 milyon TL'dir. Bu da nar yetiştiriciliğinde her geçen gün katma değeri artan bir üretim şekli olmaya başladı. Vatandaştan yoğun ilgi de var. Narlıdere köyümüzdeki eksiklikleri tespit ettik. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde burada aşılı Siirt fıstığı kapama bahçesini oluşturmak istiyoruz. Nar ıslah amaçlı gen bahçesini kuracağız. Narın dışında bölgemizde ve Narlıdere köyümüzde incir, üzüm, ceviz yetiştiriciliği var. Biz bu alanda çalışma yapacağız. Önümüzdeki sene ve bu sene yerel kaynaklardan, bakanlık kaynaklarından, DAP kanalıyla finansman desteği aldığımız gibi köylerimizde projelerimizi uygulayacağız."DHA-Genel Türkiye-Bitlis
2020-03-13 11:11:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüsü tedbirleri
Bitlis ekonomisine katkı sunan nar ağacının budamasına başlanıldı
YEREL HABERLER Bitlis ekonomisine katkı sunan nar ağacının ...
Tatvan Belediyesinden korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden korona virüs tedbiri
Tatvan´da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tatvan´da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
(Görüntülü) Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulünün ...
(Görüntülü) Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulünün ...
(Görüntülü) Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta ...
Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınak malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınak malzemeler ele ...
Terör örgütünce araziye gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Terör örgütünce araziye gizlenmiş malzemeler ele ...
Bitlis’te 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
YEREL HABERLER Bitlis’te 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet ...
Bitlis’te çağrıya çıkan hibe programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Bitlis’te çağrıya çıkan hibe programlarıyla ilgili ...
(Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada
Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti
Vali Oktay Çağatay, şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ...
Bitlis’teki spor kulüplerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bitlis’teki spor kulüplerine teşekkür belgesi
Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesinin TÜBİTAK başarısı
YEREL HABERLER Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesinin TÜBİTAK başarısı
Bitlis'te, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi
(Özel) Köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar Gönüllü öğretmenler, şimdiye kadar 12 köyü gezip çocuklara masallar anlattı
YEREL HABERLER (Özel) Köy köy dolaşıp çocukları masallarla ...
Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X