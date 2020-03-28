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Bitlis'te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliginden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmada; 28 Mart2020 günü durdurulan şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde; 19 kilo 193 gram eroin maddesi ve 2 kilo 525 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.E., İ.K. ve M.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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