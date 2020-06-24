Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Türk Dili alanında yüksek lisans yapan Erdoğan Özdil, Paracord ismi verilen paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor.

Erdoğan Özdil, ürettiği aksesuarların yapımına nasıl başladığını ve bu aksesuarların hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığını anlattı. İlk olarak bu aksesuarların yapımını internetten görüp denediğini ve gün geçtikçe elinin bu işe yatkın olduğunu söyleyerek bu iş için bir örme tezgahı satın aldığını dile getiren Özdil; bileklik, saat kordonu, anahtarlık, yaka kartı, boyun askı ve maske tutacağı gibi aksesuarlar yaptığını ve bunların aynı zamanda hayat kurtaran birer malzeme olduğunu söyledi. Kullandığı iplerin 250 kiloya kadar ağırlık çekebileceğini anlatan Özdil, aynı zamanda bu aksesuarların içinde misina, dış tarafında ise ateş yakmak için çakmak taşının olduğunu anlattı. Özdil, “El işlerine olan merakım beni bu alana sürükledi ve internetten biraz araştırma yaptım. Paraşüt ipi, yani paracord ile bileklik, saat kordonu, maske tutacağı, tasma ve benzeri elişi çalışmaları yapmaya çalıştım. Yaptığım çalışmalar sonucunda güzel işlerin çıktığını gördüm, çalışmalarıma bu şekilde devam ettim. Bu ipler 2. Dünya Savaşı’nda askerlerin kullanımıyla ortaya çıkıyor, daha eskiye dayandığı da söyleniyor. Günümüzde ise yürüyüş yapanların, tırmananların, doğada yürüyenlerin, kamp yapanların kullandıkları ekipmanlar arasında yer alıyor” diye konuştu.

Önce yakın çevresinden daha sonra ise Türkiye’nin diğer illerinden de sipariş aldığını söyleyen Özdil, zevke ve ölçüye göre istenilen modelleri hazırladığını belirterek, “Sipariş almaya yakın çevremden başladım ve daha sonra tüm Türkiye’den siparişler gelmeye başladı. Yapılan modellere bakıyorlar, değerlendiriyorlar ve istedikleri modelleri bilek ölçülerine göre hazırlıyorum. Evden çıkmadığım süreçte insanların online alışveriş yönelimleri çoğaldı, bu süreçte siparişlerimiz de arttı. Tabi ki doğal olarak insanlar sosyal medya sayfamızdan dilediği modelleri sipariş verebiliyorlar. Bende bu alana yöneldim. Doğal olarak kendi modellerimi arttırdım ve bu alanda daha çok mesai yaparak kendimi her geçen biraz daha geliştirdim. İsteyen herkese bu ürünleri sunuyoruz, tabi ürünün modeli yapılma aşamasını etkiliyor. Kimi model yarım saate yapılabiliyor, kimi model ise iki üç saat sürüyor. Sipariş vermek isteyenler bize Instagram theparacordon sayfamızdan ulaşabilirler. Bu sayfada yaptığım bütün ürünler mevcuttur” şeklinde konuştu.

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