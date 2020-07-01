'Anneannem ve ben'

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Düzenlenen törene Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Coşkun Gündüz, bazı kurum amirleri ve Van Gölü Feribot İşletmesi personelleri katıldı.

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