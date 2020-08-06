Vali Çağatay'dan Kaymakam Erdemir’e ziyaret

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Kaymakam Erdemir’i makamında ziyaret eden Vali Çağatay, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Erdemir, Vali Çağatay’a teşekkürlerini iletti.

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