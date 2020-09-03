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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Tatvan Şube Başkanı Taşar istifa etti

İHA

Kızılay Tatvan Şube Başkanı Taşar istifa etti

Kızılay Bitlis Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, bir süredir yürüttüğü şube başkanlığı görevinden istifa etti.
Açıklamalarda bulunan Battal Taşar, “Son günlerde şahsın üzerinden Türkiye'nin 152 yıllık yardım çınarı olan Kızılay'a ve AK Parti Bitlis Milletvekili ağabeyim Cemal Taşar'a yönelik hile ve kurguyla hazırlanan görüntülerle bir karalama, iftira ve linç kampanyası yürütülmektedir. Bütün Tatvan şahittir ki en zor şartlarda dahi mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin yanında oldum. Aile geçmişimiz ve yaşam tarzımız şeffaftır. Asla harama el uzatmadık. Bizi karalayanların geçmişini ve hayat tarzını kıymetli hemşehrilerimin vicdanına ve Allah'a havale ediyorum. Ayrıca hukuk önündeki hesaplaşma devam edecektir. Bitlis ve Tatvan'daki siyasi hesaplaşmalara Kızılay gibi güzide bir kurumun daha fazla alet edilmesinden son derece rahatsız olduğumun bilinmesini isterim. Bölgede kendisinden başkasına yaşama şansı ve hakkını vermek istemeyenlere karşı ailemizin de mensup olduğu AK Parti'nin ilimizde kazanmış olduğu zaferlere şahsım üzerinden saldırılmasına ve karalanmasına meydan vermeyeceğim. Şahsımla herhangi bir hesabı olanların doğrudan hesaplaşması ve Kızılay'ın son gelişmeler üzerine başlattığı incelemeyi rahatlatmak için Kızılay Tatvan Temsilciliği görevinden istifa ettiğimi bildiririm. Kamuoyuna ve kıymetli hemşehrilerime saygıyla arz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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