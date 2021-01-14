Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı

– Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Ana yolların açık olduğu Bitlis’te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri karla mücadele için hazır bekletiliyor.

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