Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 3 ilde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8'i, mahkemece tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde `uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen 13 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ'da dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 araç ve 178 kişilik personel ile gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 235 gram metamfetamin, 782 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 125 gram eroin, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 mm tabanca, 7,65 mm çapında 45 tabanca mermisi, 9 cep telefonu ve suçtan elde edilen 5 bin 850 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nda ifadeleri alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1´i, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8´i ise tutuklandı. Uyuşturucu ile ilgili 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-26 13:30:31



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