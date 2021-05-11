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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta İsrail'in saldırıları protesto edildi

İHA

Ahlat’ta İsrail'in saldırıları protesto edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları Ulu Cami önünde yatsı namazından sonra İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Burada Ahlat Erzen Hatun Platformu Başkanı Selma Medeni tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Medeni, işgalci terör devleti İsrail’in daha öncede olduğu gibi Mescidi Aksa’ya giderek ibadet eden Müslümanlara saldırıda bulunduğu ve bu mübarek Ramazan ayında ise saldırıların dozunu artırdığını söyledi. Medeni açıklamasına şöyle devam etti: “Kadir gecesinde tüm dünyanın gözleri önünde zulüm devam etmiştir. Silahsız halka genç, kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden saldıran İsrail, uluslar arası hukuku da çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına almış ve çirkin bir suç işlemiştir. Yapılan bu saldırılarda birçok Filistinli kardeşimiz yaralandı, evleri işgal edildi. Hakları, vatanları, canları ellerinden alındı ve bunları tüm dünya ülkeleri ekran başında sadece izlemekle yetinerek adeta ölüm sessizliğine büründü. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs Siyonist postallarından arınana kadar ümmet şuuruyla davamızın takipçisi olacağız.”

Yapılan basın açıklamasının ardından Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından dua edildi. Daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

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