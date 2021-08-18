Öğrenciler tarihi mezar taşlarının üzerindeki sembolleri çizdi Tatvan’da öğrenciler ‘Sonsuz Geometrik Desenler Atölyesi’ projesi kapsamında mezar taşlarının üzerindeki geometrik desenleri ve sembolleri çizdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim gören öğrenciler ‘Sonsuz Geometrik Desenler Atölyesi’ projesi kapsamında bir motif bahçesini andıran Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bulunan mezar taşlarının üzerindeki geometrik desenleri ve sembolleri çizdi.

Tatvan’da görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, Tatvan Kaymakamlığı himayesinde, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gönüllü olarak kurduğu atölyelerde ilçedeki öğrenci gruplarını yaz boyunca çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Öğretmen Mihraç Kulu’nun, Bitlis’te ilk defa verdiği sanatsal etkinlikler kapsamında ‘Sonsuz Geometrik Desenler Atölyesi’ne katılan öğrenciler Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki geometrik desenleri, sembolleri, motifleri ve bezemeleri inceleyerek çeşitli örnekler çizdi. Atölye ortamında pergel ve cetvel kullanarak motif ve desenleri çizen öğrenciler aileleri ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı da ziyaret ederek mezar taşlarının üzerindeki geometrik desenleri ve bezemeleri inceledi. Mezarlık ziyaretinde Ahlat taşı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın tarihi, taş ustaları, geometrik desenler ve diğer bezemeler, semboller hakkında ayrıntılı bilgiler edinen öğrenciler ayrıca yaptıkları çizimleri mezar taşları üzerindeki asıllarıyla karşılaştırdı. Gezi sırasında, kazı ekibinin yürüttüğü çalışmaları da inceleme fırsatı bulan öğrenciler hem kültürel, hem sanatsal hem de bilimsel bir etkinlikte yer aldı.

Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan öğretmen Mihraç Kulu, öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamları kapsamında eğitime eşsiz bir fırsat sunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında incelemelerde bulunarak mezar taşlarındaki geometrik şekiller, motifler ve bezemeleri çizdiklerini söyledi. Tatvan Kaymakamlığımızın himayesinde çocuklarımızı bu yaz çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturduklarını ifade eden Kulu, “Ben de bu etkinlikler kapsamında gönüllü öğretmen olarak görev alıyorum. Bu etkinliklerden biri de ‘Sonsuz Geometrik Desenler Atölyesi’ idi. Bu atölyemizde özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki geometrik desenleri, sembolleri ve bezemeleri inceledik. Olabildiğince çocuklarımızla bu desenleri çizmeye gayret ettik. Analiz ettiler çocuklarımız. Aileleri ile beraber de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’na gelip inceledikleri, çizdikleri, analiz ettikleri geometrik desenleri, sembolleri, çeşitli bezemeleri yerinde inceleme fırsatı buldular. Aileleri ve çocuklarımız bu etkinlikten çok mutlular. Aile ile beraber kaliteli bir zaman da geçirmiş oluyorlar. Biz de bu etkinlikte gönüllü olarak görev almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Atölyeye katılıp mezar taşları üzerindeki desen, motif ve sembolleri çizen öğrencilerden Nazlı Kürüm, “Bu yaz döneminde geometrik desenler kursuna başladım. Selçuklu yıldızı ilk öğrendiğim desen oldu. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki geometrik desenleri ve motifleri inceleyip çizdik. Yıldız, çarkıfelek, yaşam çiçeği, kandil gibi motifleri çizdik” ifadesini kullandı.

Bir diğer öğrenci Meryem Demirkol da, “Buraya Selçuklu Mezarlığı gezmeye, görmeye, mezar taşlarının üzerindeki motifleri incelemeye geldik. Mihraç hocamızın önderliğinde yaptığımız motiflerin taşlara çizimlerini gördük. Biz bunları yaparken çok zorlanmıştık. Motifler olarak da Selçuklu Yıldızını çarkıfelek ve kandiller çizdik ve bu motifleri taşların üzerinde de gördük” diye konuştu.

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