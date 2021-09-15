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(Özel) Büryan etinin yağından yapılan avşor çorbası kahvaltının vazgeçilmezi

İHA

(Özel) Büryan etinin yağından yapılan avşor çorbası kahvaltının vazgeçilmezi

Büryan etinin süzülen yağından yapılan ve Bitlis'in geleneksel lezzetlerinden olan avşor (tuzlu su) çorbası, kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olarak vatandaşlara sunuluyor.
Bitlis ve Van çevresinde tüketilen avşor çorbası, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercihi oluyor. Avşorun Bitlislilerin özellikle kahvaltıda tercih ettiği özgün bir sulu yemek çeşidi olduğu belirtiliyor. Bitlis'in mutfak kültüründe önemli yer tutan avşor çorbasının içine herhangi bir katkı maddesi girmezken içine sadece toz biber ve tuz katılıyor. Avşorun lezzeti ise doğal olmasından kaynaklanıyor. Evde yapılmayan, lokantalarda yapılıp tüketilen bir çorba olan avşor, Bitlis'te kahvaltılarda da tercih ediliyor. Yapımına gece başlanan avşor, büryanın yağından/suyundan hazırlanıp sabah kahvaltıda yeniyor.
Avşorun özel bir çorba olduğunu belirten lokantacı Erhan Kaya, “Büryanı tandıra attığımız zaman bakır/çelik kazan var teğer dediğimiz o kazanla büryanın altına attığımız zaman büryandan damlayan yağıyla avşor çorbasını yapıyoruz. Büryanın kaba kemiklerinden ayıkladığımız etlerle sabah 05.00’te avşor servisimiz hazır oluyor. Büryandan ayıklanan kemikleri gece köz ateşinin üzerine bırakıyoruz. İyice piştikten sonra sabah etimizi ayıklıyoruz. Eti ayıkladıktan sonra avşoru, büryanın kendi yağından kendi suyundan olarak servise sunuyoruz. Sadece üzerindeki katkı maddesi toz biber başkada içinde hiç bir şey yok. Büryanın kendi yağından kendi suyunda pişiyor. Büryana ait özel bir çorba avşor çorbası, saat 05.00’te servise hazır hale geliyor” dedi.
Avşorun çok güzel olduğunu ve her sabah içmeye geldiğini belirten Muzaffer Kılıç; “Avşor çok güzeldir. Çok lezzetlidir sabahları kahvaltıda yenir. Bu memleketin bir nimetidir” diye konuştu.
Rıza Kanar ise “Biz hususi olarak Bitlis’te köylerden avşor yemeye geliyoruz. Avşor ve büryanın en iyisi Türkiye’de Bitlis’te çıkıyor. Gerçi Siirtliler büryanı kendilerine mal etmek istiyor ama büryan, avşor hakiki olarak Bitlis’indir. Biz uzak köylerden geliyoruz avşor yemeye. Etimiz güzel, lokantalarımız temiz çok güzel yapıyorlar. Dışardan da misafirleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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