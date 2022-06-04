Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar Ahlat’ta “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesi hayata geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar Ahlat’ta “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesi hayata geçirildi

İHA

Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar Ahlat’ta “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesi hayata geçirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesine katılan öğrenciler, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyor.
Ahlat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesiyle öğrenci ve velilerde geri dönüşüm bilinci oluşturmak amaçlanıyor. Projeye büyük ilgi gösteren öğrenciler, topladıkları kağıt, plastik, mavi kapak, cam gibi atıkları okul idaresine teslim ediyor. Okul idaresi de öğrencileri projeye teşvik etmek için toplanan atıkları teslim eden öğrencilere hediye çekiliş kuponu veriyor. Projeye katılan ve hediye çekiliş kuponu kazanan öğrenciler arasında yapılacak çekilişle 15 öğrenciye tablet, akıllı saat, zeka oyunları, badminton seti, futbol, basketbol ve voleybol topu gibi hediyeler verilecek.
Öte yandan, projeye öğrenci ve velilerinin yanı sıra, kamu kurum kuruluşları ile vatandaşların da destek verdiği belirtildi.

“2,5 ton kağıt ve 20 binden fazla mavi kapak toplandı”
Yürütülen proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü öğretmen Rıdvan Arık, şu ana kadar 2,5 ton kağıt ve 20 binden fazla mavi kapak toplandığını söyledi. Arık, “Okulumuzda ‘Geri Dönüştür Geleceği Değiştir’ adlı bir proje yürütüyoruz. Projemiz Ahlat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okulumuz tarafından yürütülüyor. Projemiz ile atıklarımızı geri dönüştürerek doğamıza fayda sağlamak, ülkemizin kaynaklarını korumak ve engelli vatandaşlarımız için bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız kağıt, plastik, mavi kapak, cam gibi atıkları getiriyorlar. Gelen bu atıkları teslim alıp tartıyoruz. Ölçüye göre çocuklarımıza 1 çekiliş kuponu veriyoruz. Bu kuponlarla çocuklar kampanya sonunda çekiliş sonucuna göre hediye kazanacaklar. Bu teşvik hem velilerimizi hem de öğrencilerimizi projeye katma noktasında önemli bir unsur oldu. Bu projeyle hem Ahlat hem de çevresinde geri dönüşüme bir yön vermek için güzel bir iş yaptığımız kanısındayız” dedi.
Projeye katılan öğrenciler de, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini daha iyi kavradıklarını belirterek, yapılacak çekilişle hediye kazanmanın heyecanını da yaşadıklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri
Ahlat’ta ‘Minik Arkeologlar İş Başında’ projesi
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Minik Arkeologlar İş Başında’ projesi
TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu
YEREL HABERLER TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu
Bitlis’te 89 kilo uyuşturucu geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 89 kilo uyuşturucu geçirildi
Tatvan’da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan’da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Adilcevaz’da yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Adilcevaz’da yılsonu sergisi
Tatvan sahilinde yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Tatvan sahilinde yoğunluk arttı
Tatvan’da şehitler için mevlit programı düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da şehitler için mevlit programı düzenlendi
Tatvan Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme ...
Güroymak'ta dere temizliği
YEREL HABERLER Güroymak'ta dere temizliği
Tatvan heyetinden Van ve Ağrı’daki seralara inceleme ziyareti
YEREL HABERLER Tatvan heyetinden Van ve Ağrı’daki seralara inceleme ...
Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
YEREL HABERLER Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.