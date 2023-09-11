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        Haberler Gündem Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Güncel haberler

        Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

        Bitlis merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 11.09.2023 - 20:58
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        Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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