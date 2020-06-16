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Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak göz altına alındı

Bitlis
DHA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler doğrultusunda bugün sabah saatlerinde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis merkez ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 4 kişi yakalanarak göz altına alındı. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve tanık beyanları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs hakkında 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek' suçundan 16 Haziran 2020 günü Bitlis, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 6 akıllı cep telefonu, 1 tuşlu cep telefonu, 7 sim kartı, 1 kitap, 2 CD, 2 hafıza kartı, 1 taşınabilir sabit disk, 4 DVD, 1 Amerikan doları ve 4 Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir."

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