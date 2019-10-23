Bıttım sabunu nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Bıttım sabunu; çitlembik bitkisinin yapraklarından çıkan yağ ile üretilmektedir. Ülkemizde yoğun olarak Siirt ve çevresinde üretilmektedir. Bıttım sabunu genel olarak cilt, saç bakımı ve sivilce tedavisi için tercih edilmektedir.

Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?