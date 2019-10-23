Bıttım sabunu nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Bıttım sabunu; çitlembik bitkisinin yapraklarından çıkan yağ ile üretilmektedir. Ülkemizde yoğun olarak Siirt ve çevresinde üretilmektedir. Bıttım sabunu genel olarak cilt, saç bakımı ve sivilce tedavisi için tercih edilmektedir.
Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?
- Sedef hastalığı deri de oluşan ciddi bir hastalıktır. Ciltte ve saç derisinde görülmektedir. Bu rahatsızlığı oluşması kaşıntı yaratmaktadır. Bu da kaşındığı takdirde ciltte leke kalmasına neden olabilmektedir. Bıttım sabunu düzenli kullanıldığında bu rahatsızlığın hafiflemesinde ve kaşıntıların giderilmesinde büyük fayda sağlamaktadır.
- Bir diğer ciltte oluşan deri rahatsızlığı da egzamadır. Ellerde oluşan egzama nedeniyle kaşıntı, kızarıklık ve kanamalar oluşabilmektedir. Ellerin düzenli olarak bıttım sabunu ile yıkanması bu belirtilerin hafiflemesini sağlamaktadır.
- Çok fazla ayakta durmaktan herkesin bacaklarında varis oluşumu görülebilmektedir. Bıttım sabunu ile düzenli olarak masaj yapılarak yıkanması varis oluşumunun hafiflemesine ve ağrıların azalmasına fayda sağlamaktadır.
- Saç bakımı içinde büyük fayda sağlamaktadır. Saçlar çoğu zaman mevsim değişikliği, çok fazla işlem yapılmasında dolayı aşırı dökülebilmektedir. Bıttım sabunu ile saçlarınızı banyo sırasında yıkadığınız takdirde dökülmesini durduracaktır. Ayrıca saç derisinde meydana gelen sedef, sivilce ve kepek oluşumunu da geçirebilmektedir. Fakat ilk kullanmaya başladığınızda saçlarınızı sertleştirebilmektedir. Zarar verdiğini düşünerek kullanımını bırakmayınız çünkü saçlar ancak 1 ayda bıttım sabununa uyum sağlayacaktır. Sonrasında saçlarınız canlı, parlak ve sağlıklı görünecektir.
- Bunların dışında ciltte meydana gelen sivilce oluşumu için etkilidir. Düzenli olarak tüm vücudunuzda kullandığınızda sivilcelerin kurumasını ve tekrar oluşmamasını sağlayacaktır.
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