Biz Böyleyiz filmi oyuncuları kimdir? Biz Böyleyiz filmi konusu merak konusu oldu. Netflix'te bugün yayınlanan Biz Böyleyiz filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI

Berrak Tüzünataç - Emre

Engin Öztürk - Gökçe

Şebnem Bozoklu - Dolunay

Özge Özpirinçci - Efsun

Meriç Aral - Beril

Boran Kuzum - Emrah

Hümeyra - Nezihe

Senaryo: Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU

Film, çocukluk yıllarından beri arkadaş olan bir grubun, çok sevdikleri bir büyüklerini ziyarete gitmeleri esnasında başlarına gelenleri ve eski günlere dair duygularını beyaz perdeye aktarıyor.