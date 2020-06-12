Biz Böyleyiz filmi oyuncuları kimdir? Biz Böyleyiz filmi konusu merak konusu oldu. Netflix'te bugün yayınlanan Biz Böyleyiz filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI
Berrak Tüzünataç - Emre
Engin Öztürk - Gökçe
Şebnem Bozoklu - Dolunay
Özge Özpirinçci - Efsun
Meriç Aral - Beril
Boran Kuzum - Emrah
Hümeyra - Nezihe
Senaryo: Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU
Film, çocukluk yıllarından beri arkadaş olan bir grubun, çok sevdikleri bir büyüklerini ziyarete gitmeleri esnasında başlarına gelenleri ve eski günlere dair duygularını beyaz perdeye aktarıyor.
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