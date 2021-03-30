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Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka açılıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Celal Kalkan, Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel Programı'nda zaten kurumsal olan Turex'e halka arzdan sonra başka kurumsal şirketlerin de müşteri olarak geleceğini beklediklerini söyledi. Kalkan, yatırımcılara karlı bir şirket vaat ettiklerini ifade ederek "Bize ortak olsunlar biz de dünya şirketi olalım" dedi. Şirket 12 lira fiyatla talep toplayacak.

8 BİN 500 ARAÇLIK FİLO

Şirketin 2002 yılında Kiler Alışveriş Hizmetleri tarafından personel taşıma hizmeti amacıyla kurulduğunu anlatan Celal Kalkan, "3 araçla başladığımız şirketimiz aradan geçen 20 yılda şu anda personel taşıma, araç kiralama, iş makinesi kiralama sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 2 bin 350 adet kendisinin ve 5.500 adet de tedarikçilerin olmak üzere toplam 8 bin 500'e yakın araç filosuna sahip bir şirketiz" dedi. Bulundukları sektörde ilk 3 içinde bulunduklarını ifade eden Kalkan, şirketin yurtiçi ve şehiriçi toplu taşıma yaptığının altını çizerek, THY, Başakşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Çalık Holding, DOCO, Galatasaray Üniversitesi, Karayolları, Şişecam, İTÜ gibi bir çok büyük kuruluşun Türkiye genelinde taşımasını yaptıklarını toplam 37 ilde çalışan operasyon birimleri olduğunu söyledi.

Kalkan, pandemi döneminin tüm sektörlerde olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini ancak birkaç alanda iş yapmaları nedeniyle kaybın yaşanmadığını dile getirerek, "Beyaz yakalılar bildiğiniz gibi evlerinden çalıştı, personel taşımasından olumsuz etkilendik. Ancak buna rağmen 2020'de ciromuz ve karlılığımız 2019 ile aynı oldu. Bunun sebebi iş makinesi ve araç kiralama sektörlerinde çalışıyor olmamız. Buradan sağladığımız gelir nedeniyle ciromuz fazla etkilenmedi" dedi.

500 TAHDİTLİ PLAKA VAR

Turex Turizm'in 500 tahditli plakası olduğunu anlatan Kalkan, "İstanbul'da da herkes toplu taşıma yapamıyor. Bu da belirli kaliteyi beraberinde getirdi. İstanbul'da 60 bin tahditli plaka var. Ankara'da bir plaka fiyatı 600 bin lira. 2-3 yıl içinde İstanbul da aynı rakamlara ulaşacaktır" dedi. Turex'in dövizle borcu olmadığını ifade eden Kalkan, şirketin 139 milyon lira dönen varlıklarına karşın 136 milyon lira borçları olduğunu kaydetti. Şirketin son 4 yılı karlı kapattığını ifade eden Kalkan, 2020'de 469 milyon lira ciroya karşı satışların maliyetinin 375 milyon lira olduğunu ve 94 milyon liralık da kara sahip olduklarını kaydetti. Şirketin özsermayesi ise 100 milyon lirada.

KARAVAN İŞİNE GİRECEK

Finansman giderlerinin ise şu anda 14 milyon lira civarında olduğunu ve onun da tamamıyla araç kredilerinden kaynaklandığını açıklayan Kalkan, halka açılma nedeni olarak şunları kaydetti: "Yurtiçi ve yurtdışı projelerimiz var. Şirketi daha da büyütmek istiyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız biri Kazakistan'ın Almati, diğeri Ukrayna'nın Hersan ilinin şehiriçi toplu taşımacılığı olmak üzere 2 büyük projemiz var. Toplu taşıma işinde biz Türkiye'de markayız. Bu uzmanlığımızı yurtdışına taşımak istiyoruz. Halka açılırken aynı zamanda yeni bir sektöre giriyoruz. Karavan işini kurumsal olarak yapan kimse yok. İlk etapta 50 yürüyen 50 çekme karavan yapacağız. Türkiye'de Avrupa'dan daha güzel yerler var. Pandemi nedeniyle insanlar otellere gitmek istemiyorlar. Bu nedenle büyük talep var. Bu izahnamede yazdığı için insanlar bizi arayıp karavan soruyor " dedi. Kalkan, yeni girecekleri sektörlerin yanı sıra pandeminin rahatlaması ile 2021 cirolarının 700 milyon lira olmasını beklediklerini ifade etti.