Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! - Futbol Haberleri

Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! - Futbol Haberleri

Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:51 facebook

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