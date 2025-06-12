Bizim Çocuklar, Kulüpler Dünya Kupası'nda

DENİZ GÜL, PORTO'DA FORMA GİYECEK

Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosunda bulunduran Portekiz ekibi Porto ise A Grubu'nda Palmeiras (Brezilya), Al Ahly (Mısır) ve Inter Miami (ABD) ile kozlarını paylaşacak.

Geride kalan sezon Porto'da çoğu sonradan oyuna girdiği 22 maçta görev alan genç futbolcu, 2 gol buldu.