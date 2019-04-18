Bizim Hikaye dizisi final mi yapıyor? Bizim Hikaye 65. son bölümde neler oldu? soruları dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu oldu. Yaklaşık 2 yıldır yayın hayatına devam eden Bizim Hikaye dizisi alınan karar ile final yapmaya hazırlanıyor. İşte, Bizim Hikaye final bölüm tarihi ve son bölümde yaşananlar...

BİZİM HİKAYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz'in yer aldığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan Bizim Hikaye dizisinin 30 Mayıs 2019 tarihinde ekranlara veda edeceği belirtildi.

BİZİM HİKAYE 65. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır. Yine de Fikri’yle çocukları tutması o kadar da kolay olmayacaktır.

Başlarında külyutmaz amcaları Zihni olmasına rağmen, Ersin, Fikri ve çocuklar birlikte ortalığı karıştırmayı başaracaktır. Tüm bunlar olurken Filiz bir yandan da Barış’ın etrafında dolanan tehlikeyi savuşturmanın yollarını arar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışan Filiz’i esas zorlayacak sorun hiç beklemediği yerden, Tufan’la Çiçek’ten gelecektir.