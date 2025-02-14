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        Haberler Bilgi Spor BJK-TS DERBİ MAÇI CANKLI YAYIN KANALI || Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 24. hafta

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne olacak. Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı son 6 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS-BJK derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:46
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        Beşiktaş - Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu! Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligde 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesine devam etmek istiyor. 29 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavililerde ise hedef son haftalardaki çıkışını sürdürmek ve 272 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS-BJK derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilen tüm detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Trabzonspor maçı, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi, beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen, Murat Gözütok üstlenecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rashica, Immobile

        Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Lundstram, Umut, Visca, Muhammed Cham Zubkov, Banza

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        3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.

        Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.

        Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.

        Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

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        SÜPER LİG'DE 104. RANDEVU

        Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu.

        Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 103 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor’un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 145 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası’nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 4, Beşiktaş’ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı.

        Süper Kupa’da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası’nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1’er galibiyeti bulunuyor.

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        TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

        Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        2024-25 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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        BEŞİKTAŞ DA KENDİ EVİNDE ÜSTÜN

        Beşiktaş da Trabzonspor gibi sahasında rakibine karşı üstünlüğünü korudu. Süper Ligde iki takım arasında İstanbul'da oynanan 50 maçın 21’ini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazanırken, 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 79 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 golle karşılık verebildi.

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