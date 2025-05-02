Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Black Eyed Peas, İstanbul'da konser verecek

        Black Eyed Peas, İstanbul'da konser verecek

        Dünyaca ünlü grup Black Eyed Peas, 11 Temmuz 2025'te İstanbul Yenikapı Festival Park'ta sahne alacak. Resmi Instagram hesaplarından duyuruyu yapan grup, unutulmaz hitleriyle İstanbullu müzikseverlere enerjik bir gece yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da konser verecekler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. Müzik tarihine damgasını vurmuş şarkıları ve sahne şovlarıyla milyonları peşinden sürükleyen grup, 11 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

        2000’li yılların başından itibaren hip hop, pop, R&B ve elektronik müziği bir potada eriterek modern müziğin evriminde kilit rol oynayan Black Eyed Peas; will.i.am, apl.de.ap ve Taboo üçlüsüyle hâlâ küresel müzik sahnesinde etkisini sürdürüyor.

        'Where Is The Love?', 'I Gotta Feeling', 'Boom Boom Pow', 'Meet Me Halfway', 'Pump It' ve 'Let’s Get It Started' gibi şarkılarla tüm dünyayı etkileyen grup, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağ sayesinde milyonların sevgisini kazandı. Bugüne kadar 6 Grammy Ödülü, MTV Müzik Ödülleri ve daha birçok uluslararası ödüle lâyık görüldü.

        REKLAM

        RESMİ INSTAGRAM SAYFALARINDAN İSTANBUL'U DUYURDULAR

        Son yıllarda Latin ve Afrobeat etkili prodüksiyonlarıyla müzikal çizgisini daha da zenginleştiren Black Eyed Peas, sahneye getirdiği yenilikçi görsel-işitsel performanslarla çağın ilerisinde bir konser deneyimi sunuyor. Grup geçtiğimiz gün resmi Instagram hesabından dünya turnesi kapsamında Türkiye İstanbul tarihini de açıkladı.

        Şehrin kalbinde, deniz manzarası eşliğinde binlerce müzikseveri bir araya getirecek bu geceye tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Black Eyed Peas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası