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        Haberler Spor Futbol İngiltere Blackburn Rovers'ta Valerien Ismael dönemi - Futbol Haberleri

        Blackburn Rovers'ta Valerien Ismael dönemi

        Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:30
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        Ismael'in yeni takımı belli oldu!
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        İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik adam ile Haziran 2028'e kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley, West Bromwich Albion ve Watford'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, 2022 yılında 7 ay Beşiktaş'ı çalıştırdı.

        Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ta görev yapan ilk Fransız teknik direktör olacak.

        Blackburn Rovers, 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.

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