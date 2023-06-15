Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan
ABONE OL

Blackie Onassis hayatını kaybetti

Blackie Onassis, 57 yaşında Los Angeles'ta vefat etti. Onassis'in ölüm haberini sözcüsü doğruladı

Blackie Onassis hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

1990'ların rock grubu 'Urge Overkill'in davulcusu Blackie Onassis'ten acı haber geldi. Onassis'in Los Angeles'ta 57 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Blackie Onassis'in vefat haberini grubun sözcüsü duyurdu. Gerçek adı 'John Rowan' olan ünlü davulcunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

BLACKIE ONASSIS HAKKINDA

'Urge Overkill'e 1991'de katılan Rowan, o yıl çıkan grubun 3. albümü 'The Supersonic Storybook'ta 'Jack Jaguar Watt'ın yerini almıştı. 1996'da Eddie King Roeser'ın ayrılmasıyla grup dağılmıştı.

Blackie Onassis, daha sonra 2000'de Nash Kato'nun solo albümü Debutante'deki 6 şarkının sözlerini yazmıştı.

Ardından 'Urge Overkill', 2004'te yeniden kurulmuştu ancak Onassis, gruba dahil edilmemişti.

Fotoğraflar: Splash News, Avalon

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ricky Gervais tehditlerin ardından güvenlik önlemlerini artırdı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Aykırı komedyen güvenliği artırdı
Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Sır ortaya çıksa mahvolurduk"
Linda Evans: Rock Hudson, bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Öpüşürken ağzını dezenfekte etti"
Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı
Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri
DÜNYADAN Tazminatı aldı! Parayı ne yapacağı belli oldu...
Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Sonu Amy Winehouse gibi olabilir"
Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti - Treat Williams kimdir, nasıl ve ne zaman öldü?
DÜNYADAN Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Setteki en büyük sorunum buydu"
Mike Batayeh yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
DÜNYADAN 52 yaşında yaşamını yitirdi
Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri
DÜNYADAN Sessizliğini bozdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.