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HaberlerDünyadanBlake Lively eşi Ryan Reynolds'u doğum gününde yine 'trolledi' - Magazin haberleri

Blake Lively eşini doğum gününde yine 'trolledi'

Dün 43 yaşına basan Ryan Reynolds'un doğum gününü komik bir Instagram paylaşımıyla kutlayan Blake Lively yine takipçilerini güldürdü. Her sene birbirlerinin en kötü fotoğraflarını paylaşan çiftin bu şakalaşmasına ünlü oyuncu Salma Hayek de katıldı

Blake Lively - Ryan Reynolds

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, birbirleriyle dalga geçme geleneğini sürdürüyor. Lively, eşinin doğum gününde yine esprili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Üç çocuk annesi Lively, parmağını eşi Reynolds’un burnuna soktuğu bir fotoğrafı paylaşarak bu alaycı paylaşımların bitmeyeceğini gösterdi.

Ünlü oyuncu Salma Hayek de, Ryan Reynolds ile dalga geçmeyi ihmal etmeyen bir diğer isim oldu. Hayek, kendisinin doğum gününde Reynolds’un yaptığını yaparak, ünlü aktörü kadrajın dışında bıraktığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşımına, “En sevdiğim arkadaşlarımdan Ryan Reynolds iyi ki doğdun, seninle aynı ekranı paylaşmayı seviyorum” notunu yazmayı ihmal etmedi.

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