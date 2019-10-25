Şeyma'dan bir 'mesaj' açıklaması daha

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, birbirleriyle dalga geçme geleneğini sürdürüyor. Lively, eşinin doğum gününde yine esprili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Üç çocuk annesi Lively, parmağını eşi Reynolds’un burnuna soktuğu bir fotoğrafı paylaşarak bu alaycı paylaşımların bitmeyeceğini gösterdi.

Ünlü oyuncu Salma Hayek de, Ryan Reynolds ile dalga geçmeyi ihmal etmeyen bir diğer isim oldu. Hayek, kendisinin doğum gününde Reynolds’un yaptığını yaparak, ünlü aktörü kadrajın dışında bıraktığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşımına, “En sevdiğim arkadaşlarımdan Ryan Reynolds iyi ki doğdun, seninle aynı ekranı paylaşmayı seviyorum” notunu yazmayı ihmal etmedi.