Blokzincir çevrim içi (online) bir hesap defteri gibidir. Blokzincir yazılımı her türlü veriyi takip etmek için kullanılabilen dijital bir defterdir. Bu yazılım, diğer pek çok şeyin yanı sıra, mal akışını, para hareketlerini, sanat eserlerinin veya şiirlerin kime ait olduğunu takip edebilir. Sağlıktan nakliyeye spordan sanata, tasdik işlemlerinden oy kullanmaya kadar pek çok alanda blokzincir teknolojisi kullanılabilir.

Blokzincirler, bilgileri değişmez bir şekilde depolama yetenekleri ile ayırt edilir; yani bilgiler değiştirilemez veya hack’lenemez.

Her blokzincirin temel işlevi dijital bilgileri, “blok” adı verilen ve değiştirilemeyen koleksiyonlarda gruplandırmaktır. Bir blok veriyle dolduğunda, kalıcı bir kayıt haline gelebilmesi için, oldukça karmaşık bir işlem gerçekleştirilir. Her blok, her iki bloğun içeriğine başvuran bir kodla, bir sonraki bloğa bağlanır. Bu yüzden ona “zincir” denir.

Bilgisayarını kullanarak bir blokzincire katılan herkes, blokzincirde bir “düğüm” olarak kabul edilir. Bir zincirde binlerce, hatta milyonlarca düğüm olabilir. Tasarımın asıl başarısı, blokzincirin bu düğümlerin her biri ile çoğalması ve sürekli olarak güncellenmesidir.

Blokzincirler şeffaflığın yanı sıra yüksek derecede gizlilik sağlar. Blokzincir kullanan bir kişinin (veya makinenin) kimliği bir kod dizisinin arkasında gizlidir. Bu kişi kimliğini kendisi açıklamadıkça kim olduğu bilinemez. Ancak bu kimlik tarafından yapılan işlemler şeffaftır.

Bitcoin ve Ethereum en popüler blokzincirler ağlarıdır. Ethereum, akıllı sözleşme özelliği ile daha üst seviyede olarak görülür. Blokzincir teknolojisinin en bilinen ürünü ise, kripto para birimleridir.

Credit Suisse tarafından yapılan raporlamaya göre blokzincir; şu an, ana akım olarak yükselmeye başladığı bir dönemde bulunuyor. İlerleyen dönemlerde tam olarak kabullenmesi ve uyarlanabileceği her alanda kullanılması bekleniyor.