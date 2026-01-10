Blok3 ile Demet Akalın arasındaki tartışma büyüdü

Rap'çi Blok3'ün; "Annemden büyük" çıkışı, Demet Akalın'ı çileden çıkardı. Akalın'dan yanıt gecikmedi; "Utan, saygısız"

Her şey, dijital platformlardaki dinlenme oranları ve müzik listeleri üzerinden başlayan bir tartışmayla fitillendi. Blok3 sahne adını kullanan Hakan Aydın, kendisini eleştiren Demet Akalın hakkında şok edici bir ifade kullandı. Genç rapçinin, aradaki yaş farkına vurgu yaparak kullandığı; "Annemden büyük" sözleri Demet Akalın'ı bir hayli öfkelendirdi.

Demet Akalın, Blok3'ün bu çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü. Genç müzisyeni saygısızlıkla suçlayan Akalın, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi; "Terbiye sınırlarını aşma. Utan biraz, saygısız! Başarını anneni karıştırarak mı kutluyorsun?"