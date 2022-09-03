"Beni son kez zayıf çekin!"

Bloomberg HT yeni yayın dönemi başlıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ekonominin sıcak gelişmeleri, küresel piyasalarda paranın yönü, çarpıcı piyasa yorumları, borsalarda son dakika gelişmeleri, anlık veri yayınları, yatırımlarınıza doğru yön vermeniz için ışık tutacak bilgiler ve daha fazlası Bloomberg HT'de ekranlarında.

Bloomberg HT akşamlarınıza renk katmaya devam ediyor. Bu sezonda da birbirinden özel programlar sizlerle buluşuyor;

Hafta içi her akşam Aslı Şafak'la İşin Aslı saat 20.00'de,

Pazartesi Emin Çağlar'ın sunumuyla Oyunun Hikayesi saat 23.10'da,

Çarşamba Fatih Altaylı ile Bire Bir saat 23.10'da,

Cumartesi Ece Saruhan'ın sunumuyla Bloomberg HT Life saat 21.00'de,

Pazar Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla HT Kulüp saat 21.00'de ekrana geliyor.

Hayatında fark yaratmak isteyenler Bloomberg HT izler.