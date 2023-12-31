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        Haberler Sağlık Bluetooth kulaklık kullananlar dikkat! Uzun süreli kullanımı işitme kaybına yol açıyor

        Bluetooth kulaklık kullananlar dikkat! Uzun süreli kullanımı işitme kaybına yol açıyor

        Bluetooth kulaklıklar, kablolu versiyonlarının yerini hızla alıyor. Ancak bu teknolojinin sağlık riskleri de gündemde. Uzmanlar, yüksek sesle ve uzun süreli kullanımının işitme kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki, bu kulaklıkları doğru kullanmanın yolları neler?

        bgencturk@cyh.com.tr
        Giriş: 31.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:31
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        Bluetooth kulaklıklardaki risk!
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        Kablosuz olmaları nedeniyle çok tercih edilen bluetooth kulaklıklar doğru kullanılmadığında kulak sağlığına zarar veriyor. Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, kulak sağlığı için bluetooth kulaklıklarının nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin Habertürk’e konuştu.

        “UZUN SÜRELİ KULLANIMI KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLUYOR”

        Uzun süreli kullanımının kalıcı işitme kaybına neden olabileceğini belirten Kum: “Kulaklık kullanırken 60 dakikadan fazla tek seferde kullanmamaya özen göstermeliyiz. Kulaklığımızın ses derecesini yüzde 60-80’i geçmeyecek şekilde kullanmalıyız.” şeklinde konuştu.

        KULAKLIK KULLANIMINDA ENFEKSİYON RİSKİ

        Kum, uzun süreli kullanımda, kulaklık nedeniyle ısınan ve nemlenen kulaklarda bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir ortam oluştuğunu ifade etti. Kum: “Kulakta akıntı ve kaşıntı olarak kendini belli edebilir.” diye konuştu.

        KULAKLIKLAR NASIL TEMİZLENMELİ?

        Kulaklık hijyeninin önemi de vurgulayan Kum, kulaklıkların haftada iki kez temizlenmesi gerektiğini ifade ederek “Basit bir pamukla kurulaması veya bir alkolle silmesi yeterli olacaktır.” dedi.

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