Dijital yayın platformu BluTV, 2025 yılında Max olacak. Max'in yayınladığı HBO dizileri, Warner Bros filmleri gibi içerikler izleyicilerle buluşacak.

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kurulan ve daha sonra Warner Bros. Discovery tarafından satın alınan BluTV, 2025 yılında Max olacak.

BluTV içeriklerinin yanı sıra HBO dizileri, Warner Bros filmleri de platformda yayınlanacak.