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        Haberler Gündem Medya BluTV, 2025 yılında Max olacak

        BluTV, 2025 yılında Max olacak

        Dijital yayın platformu BluTV, 2025 yılından itibaren Max olacak. Bahar ayında Türkiye'de yayına başlayacak olan Max'te dizi ve filmler yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:55
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        BluTV, 2025 yılında Max olacak
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        Dijital yayın platformu BluTV, 2025 yılında Max olacak. Max'in yayınladığı HBO dizileri, Warner Bros filmleri gibi içerikler izleyicilerle buluşacak.

        2015 yılında Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kurulan ve daha sonra Warner Bros. Discovery tarafından satın alınan BluTV, 2025 yılında Max olacak.

        BluTV içeriklerinin yanı sıra HBO dizileri, Warner Bros filmleri de platformda yayınlanacak.

        Max'e şu anda ABD, Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa'dan erişim sağlanabiliyor. 2025 baharında Türkiye'de de kullanıma sunulacak.

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