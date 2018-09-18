BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından İdlib'deki mutabakata ilişkin açıklama yapıldı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres, 17 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib'de silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Varılan mutabakatın bölgedeki büyük çaptaki askeri operasyonu tersine çevirmesi ve milyonlarca sivilin içini rahatlatması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Guterres, Suriye'deki tüm taraflara söz konusu mutabakatın uygulanmasına destek vermesi, tüm bölgelere insani yardımın engelsiz ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Guterres'in Suriye'deki çatışmanın temelindeki nedenlerin incelenmesi için hızlıca harekete geçilmesi ve en nihayetinde BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

UÇAK KRİZİYLE İLGİLİ İTİDAL AÇIKLAMASI



Rus uçağının düşmesiyle başlayan kriz nedeniyle yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, yaptığı açıklamada tüm tarafları uyararak, “Zaten çok zor ilerleyen sürecin bu olayla alevlenerek kötü eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz” dedi. Rus basını Birleşmiş Milletler’in dün geceden itibaren yaşanan olaydan sonra teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiğini yazdı.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

De Mistura, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yaptığı görüşmeyle tarafların imzaladığı ‘İdlib mutabakatı’ konusunda da açıklama yaparak, “Her iki ülkenin çabalarını takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.





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