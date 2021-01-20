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Kendi alanlarındaki başarılarının yanında turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi ünvanının yeni sahibi Türk İşadamı Yavuz Yükselir oldu. Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütünün 113'üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir'e "Turizm Özel Elçisi" unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi.

Aldığı plaket hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Yükselir, "Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nde bu şekilde yer almak ve Türkiye'nin lobi faliyetini yapma imkânı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye'den gelen bir işadamı olarak orada Türk Medeniyeti'nin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım. Dünya'da ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün özel elçisi oldu. Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek" diye konuştu.

Koronavirüs salgını yüzünden ağır darbe alan turizm sektörünün farklı bakış açıları ile yeniden yapılanmaya çalıştığını, bir Türk işadamı olarak kendilerinin sahip olduğu kriz yönetimi tecrübesini Dünya Turizm Örgütü ile birlikte global anlamda tüm turizm sektörünü eğitecek projelere başlayacaklarını belirten Yükselir, dijitalleşmenin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Yükselir, "Artık günümüzde bir turizm projesi yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil veri toplayan ve bu veriyi işleyen, akıllı sistemlerle donatılmış ve kişiye özgü turizm konsepti yaratabilecek esneklikte ve kriz senaryoları dahil olmak üzere alternatif senaryoları hazırlanmış bir projeksiyon demek turizm. UNWTO ile birlikte sektördeki dönüşüm için tecrübelerimizi tüm dünya ile paylaşacağız" dedi.