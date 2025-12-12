BM Genel Kurulundan Gazze kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini, BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onayladı.

Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu “BM sisteminin güçlendirilmesi” başlığı altındaki karar tasarısı, Genel Kurulda oylamaya sunuldu.

Oylamada 139 ülke tasarı için “evet”, başta İsrail ile ABD’nin aralarında bulunduğu 12 ülke ise “hayır” oyu kullandı, 19 ülke de çekimser kaldı.

Türkiye de tasarıya “evet” oyu veren ülkelerin arasında yer aldı.

Kararda, işgal altında olan Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki varlığı ve faaliyetleriyle ilgili yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulanıyor.

UAD’nin görüşüne uygun olarak, İsrail’in işgal altındaki topraklarda yaşayan nüfusun günlük temel ihtiyaçlarını sağlama yükümlüğü vurgulanan kararda, özellikle Gazze’ye insani yardımların girişine, bu çerçevede BM ile ilgili ortaklarının operasyonlarına tam olarak izin verilmesi talep ediliyor.