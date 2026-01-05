Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri: Derin endişe duyuyorum | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri: Derin endişe duyuyorum

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine dair açıklamasında, "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Genel Sekreteri: Derin endişe duyuyorum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela'yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

        BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Guterres adına konuştu.

        DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi için "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

        BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını aktaran DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğuna dikkati çekti.

        REKLAM

        DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı için “Ülkedeki istikrarsızlığın olası yoğunlaşması, bölge üzerindeki potansiyel etkisi ve devletler arası ilişkilerin yürütülme biçimine getirebileceği emsal konusunda derin endişe duyuyorum.” ifadesini kullandı.

        Şu anki karşı karşıya olunan karmaşık durumlarda, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğuna işaret eden DiCarlo, barış ve güvenliği korumak için BM Şartı'na ve diğer tüm geçerli yasal çerçevelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        DiCarlo, "Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur." diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar