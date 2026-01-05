BM Genel Sekreteri: Derin endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela'yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Guterres adına konuştu.

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi için "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını aktaran DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğuna dikkati çekti.

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı için “Ülkedeki istikrarsızlığın olası yoğunlaşması, bölge üzerindeki potansiyel etkisi ve devletler arası ilişkilerin yürütülme biçimine getirebileceği emsal konusunda derin endişe duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Şu anki karşı karşıya olunan karmaşık durumlarda, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğuna işaret eden DiCarlo, barış ve güvenliği korumak için BM Şartı'na ve diğer tüm geçerli yasal çerçevelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

DiCarlo, "Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir