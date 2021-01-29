AA

New York kentinin 65 yaş ve üstü kriterini karşılayan Guterres, etkili ve güvenli olduğunu göstermek için Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Guterres, ''Bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığım için şanslı ve minnettarım. Herkesin aşıya erişimini sağlamamız gerek. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz tam anlamıyla güvende değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in aşı yaptırmak için randevu aldığını ve herkes gibi sırada beklediğini ifade etti.