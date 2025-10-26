Birleşmiş Milletler’in uzun süredir üzerinde çalıştığı siber suç sözleşmesi, bu hafta sonu Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yaklaşık 60 ülkenin katılımıyla imzalanacak. Sözleşme, dijital alanda artan suçlara karşı küresel mücadeleyi hukuki zemine oturtmayı amaçlıyor. Ancak suç tanımlarındaki belirsizlikler, insan hakları ihlallerine zemin hazırlayabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

SİBER SUÇLARA KARŞI KÜRESEL SEFERBERLİK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılış konuşmasında “Siber uzay suçlular için verimli bir zemin haline geldi. Her gün gelişmiş dolandırıcılık yöntemleriyle aileler mağdur ediliyor, ekonomiler milyarlarca dolar kaybediyor” diyerek sözleşmenin önemine dikkat çekti. Guterres, sözleşmeyi “siber suçlara karşı kolektif savunmayı güçlendirecek, bağlayıcı bir hukuki araç” olarak tanımladı.

SUÇ YELPAZESİ FİŞİNG’DEN NEFRET SÖYLEMİNE...

Sözleşme; oltalama (phishing), fidye yazılımı (ransomware), çevrim içi insan ticareti ve nefret söylemi gibi geniş bir suç yelpazesini kapsıyor. BM’ye göre, siber suçlar her yıl küresel ekonomiye trilyonlarca dolarlık zarar veriyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için en az 40 ülkenin onaylaması gerekiyor.