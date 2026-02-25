BM: Ukrayna'da bugüne kadar 15 binden fazla sivil öldürüldü

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuştu.

DiCarlo, Rusya’nın Ukrayna'ya “topyekun işgal” başlatmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, savaşın kolektif vicdanlarda bir leke olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte insan kaybının da felaket boyutunda olduğunu söyleyen DiCarlo, “Eşi benzeri görülmemiş diplomatik çabalara rağmen geçen yıl, Ukraynalı siviller için 2022'den bu yana en ölümcül yıl oldu. İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'da 15 binden fazla sivil öldürüldü ve 41 binden fazla kişi yaralandı.” dedi.

DiCarlo, savaş boyunca 3 bin 200’den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı bilgisini de paylaşarak, Ukraynalı çocukların üçte birinden fazlasının yerinden edilmiş durumda olduğunu, tahminen 2,2 milyon çocuğun da insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Savaş sırasında Rusya’ya zorla transfer edilen tüm Ukraynalı çocukların, gecikmeksizin ailelerine geri gönderilmesi gerektiğini de belirten DiCarlo, bu konuda çaba sarf eden ilgili aktörlerle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Nerede olursa olsun, sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyorum" DiCarlo, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılarının çetin kış şartlarında sivilleri etkilediğine dikkati çekerek, "Uluslararası insancıl hukuk açık ve nettir: Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar kesinlikle yasaktır. Nerede olursa olsun, bu tür tüm saldırıları kınıyorum." dedi. BM'nin Ukrayna'da hasar gören altyapıyı onarmak ve sivillere yönelik kritik hizmetleri sürdürmek için Ukrayna hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ettiğini belirten DiCarlo, BM'ye üye devletleri, insani yardım çalışmalarını tam olarak finanse etmeye çağırdı. DiCarlo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD ve diğer ülkelerin diplomatik çabalarını takdir ettiğini ifade ederken, ancak çatışmaları azaltmak için bu konuda somut önlemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu savaşı sona erdirmek için tüm diplomatik kanalların kullanılması gerektiğini belirten DiCarlo, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, acı o kadar artar, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik için riskler o kadar büyür." dedi.